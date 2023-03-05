Маркиньос и Мукиэле смогут сыграть с «Баварией»

Защитники «Пари Сен-Жермен» Маркиньос и Норди Мукиэле доступны для участия в матче против «Баварии».

Оба футболиста были заменены в недавнем поединке Лиги 1 против «Нанта», и после матча их состояние вызывало некоторое беспокойство. По информации Le Parisien, Маркиньос и Мукиэле не испытывают никаких проблем со здоровьем – они смогут сыграть в предстоящей ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», которая состоится 8 марта.

Напомним, что первый поединок между «ПСЖ» и «Баварией», прошедший в Париже в прошлом месяце, завершился минимальной победой немецкого коллектива.