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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос и Мукиэле смогут сыграть с «Баварией»

05 Марта 2023 • 22:53 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
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08.03 23:00

Защитники «Пари Сен-Жермен» Маркиньос и Норди Мукиэле доступны для участия в матче против «Баварии».

Оба футболиста были заменены в недавнем поединке Лиги 1 против «Нанта», и после матча их состояние вызывало некоторое беспокойство. По информации Le Parisien, Маркиньос и Мукиэле не испытывают никаких проблем со здоровьем – они смогут сыграть в предстоящей ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», которая состоится 8 марта.

Напомним, что первый поединок между «ПСЖ» и «Баварией», прошедший в Париже в прошлом месяце, завершился минимальной победой немецкого коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Маркиньос Норди Мукиэле
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БАВАРИЯ ПСЖ
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