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Лига чемпионов

Нагельсманн придумал, как остановить Мбаппе

05 Марта 2023 • 00:32 Комментировать (1)
Бавария
...
ПСЖ
08.03 23:00

В «Баварии» готовятся к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкому чемпиону предстоит сразиться с «ПСЖ». Понимая, что главной угрозой для его команды станет Килиан Мбаппе, наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн думает о том, как остановить его. И, похоже, придумал.

- Упамекано. Его скорость уравновесит скорость Мбаппе, - с уверенностью заявил Нагельсманн, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене в среду, восьмого марта. Он станет еще одной «репликой» финала ЛЧ 2020 года, когда мюнхенцы обыграли парижан и взяли трофей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано Юлиан Нагельсманн Килиан Мбаппе
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БАВАРИЯ ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Марта 2023 в 01:34
Один уже доболтался... Хе..
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