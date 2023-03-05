Нагельсманн придумал, как остановить Мбаппе

В «Баварии» готовятся к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкому чемпиону предстоит сразиться с «ПСЖ». Понимая, что главной угрозой для его команды станет Килиан Мбаппе, наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн думает о том, как остановить его. И, похоже, придумал.

- Упамекано. Его скорость уравновесит скорость Мбаппе, - с уверенностью заявил Нагельсманн, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене в среду, восьмого марта. Он станет еще одной «репликой» финала ЛЧ 2020 года, когда мюнхенцы обыграли парижан и взяли трофей.