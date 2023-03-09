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Лига чемпионов

Насри: «ПСЖ» заслуженно вылетел из Лиги чемпионов»

09 Марта 2023 • 10:38 Комментировать (1)
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Напомним, парижане уступили «Баварии» по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) и завершили свои выступления в текущем розыгрыше главного клубного турнира Европы.

По мнению известного футболиста, неудача «ПСЖ» выглядит закономерным исходом этого противостояния, поскольку команда Кристофа Галтье выглядела хуже своего соперника и заслуженно уступила. Кроме того, Насри подверг критике действия полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, потеря которого привела к первому пропущенному голу команды в ответной встрече, завершившейся со счётом 0:2.

«В первом тайме ещё были основания на что-то надеяться, но во втором всё складывалось так же, как и в предыдущей встрече. В результате отдельные ошибки снова стоили «ПСЖ» выхода в следующий круг. Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом», — сказал Насри в эфире Canal+.

Победа над «ПСЖ» позволила «Баварии» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьёвка этой стадии состоится 17 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Самир Насри ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Марта 2023 в 11:05
Может Насри хочет в Наср-аль?... Хе-хе..
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