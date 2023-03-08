Контракт Мбаппе может быть автоматически продлён в случае победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов может повлиять на будущее Килиана Мбаппе.

Принято считать, что соглашение 24-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2025 года, однако, как неоднократно сообщалось в СМИ, последний год договора не является обязательным – он может быть аннулирован по желанию самого форварда. По информации журналиста Адриена Гренье, финальное решение Мбаппе по данному вопросу вряд ли будет принято до конца текущего года. Отмечается, что пункт может автоматически вступить в силу при определённых условиях, одно из которых – триумф парижан в Лиге чемпионов.

В нынешней кампании Килиан Мбаппе отметился 30 голами и 8 ассистами в 30 матчах.