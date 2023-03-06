Месси тепло встретили в Мюнхене

Нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси ждал тёплый приём в Мюнхене, куда сегодня прибыл его клуб. По информации Le Parisien, в тот момент, когда автобус с игроками парижского клуба подъехал к отелю, где они разместятся, собравшиеся у отеля фанаты начали скандировать фамилию знаменитого форварда.

Напомним, что уже 8 марта «ПСЖ» встретится с «Баварией» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на «Альянц Арене». В первой игре, которая прошла в середине февраля на арене «Парк де Пренс» в Париже, сильнее оказались мюнхенцы – 1:0. Начало встречи – в 23:00, время московское.

Ранее парижане опубликовали заявку на решающую игру самого престижного футбольного турнира планеты.