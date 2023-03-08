Нагельсманн рассказал, что необходимо «Баварии» для успеха в противостоянии с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поведал о секрете успеха в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Встреча стартует в среду в 23:00 по московскому времени. Коллектив из Мюнхена имеет преимущество в один мяч после победы 1:0 в гостевой битве.

«В чём главный секрет успеха в подобных матчах? Вера в себя, уверенность в собственных силах, готовность работать под давлением. В таких больших играх избежать запредельного напряжения просто невозможно, поэтому необходимо верить в свои идеи и всегда сохранять позитивный настрой», – рассказал в интервью Canal+ рулевой «Баварии».