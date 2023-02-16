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Лига чемпионов

Кирьяков назвал безоговорочного фаворита ЛЧ

16 Февраля 2023 • 19:29 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
08.03 23:00

Бывший российский футболист, а ныне тренер и эксперт Сергей Кирьяков ответил, кого он считает самым явным фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

«Рано пока делать выводы, но пока однозначный фаворит – «Бавария», если сделать вывод по проведённым матчам. Их преимущество на гостевом поле против команды, где играли Месси, Неймар и Мбаппе было большим и это говорит о многом. Понятно, что ещё в плей-офф «Реал» не выступал, но на сегодняшний день абсолютный фаворит один – «Бавария».

Ранее мюнхенский клуб записал в фавориты другой бывший футболист из России – Евгений Алдонин, однако он назвал ещё один клуб, который видит в финале турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сергей Кирьяков
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БАВАРИЯ ПСЖ
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