Кирьяков назвал безоговорочного фаворита ЛЧ

Бывший российский футболист, а ныне тренер и эксперт Сергей Кирьяков ответил, кого он считает самым явным фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

«Рано пока делать выводы, но пока однозначный фаворит – «Бавария», если сделать вывод по проведённым матчам. Их преимущество на гостевом поле против команды, где играли Месси, Неймар и Мбаппе было большим и это говорит о многом. Понятно, что ещё в плей-офф «Реал» не выступал, но на сегодняшний день абсолютный фаворит один – «Бавария».

Ранее мюнхенский клуб записал в фавориты другой бывший футболист из России – Евгений Алдонин, однако он назвал ещё один клуб, который видит в финале турнира.