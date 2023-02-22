Канселу: «ПСЖ» – очень непредсказуемый соперник»

Футболист «Баварии» Жоау Канселу рассказал, что думает об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

На прошлой неделе мюнхенцы добыли победу в Париже со счётом 1:0. Судьба противостояния решится 8 марта в Германии.

«Ответный матч на своём поле – это всегда хорошо, – рассказывает крайний защитник, арендованный у «Манчестер Сити». – Ещё лучше, когда в первой игре удалось победить на выезде. Однако важно понимать, что «ПСЖ» – очень непредсказуемый соперник. В составе команды множество индивидуально одарённых игроков, и если у каждого из них сложится удачный день, то противостоять им будет крайне тяжело», – поведал в интервью O Jogo португалец.