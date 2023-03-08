Гасилин: «Хочется, чтобы «ПСЖ» прошёл «Баварию»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

«Матч точно будет голевым, хочется, чтобы «ПСЖ» прошел дальше, он много раз вылетал из Лиги чемпионов с серьезнейшим составом. «Бавария» — немецкая машина, на своем поле у них будет преимущество. Думаю, будет 3:2 в пользу «ПСЖ» и дополнительное время», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Футболист считает, что такая вывеска достойна финала Лиги чемпионов, как и пара «Ливерпуль» - «Реал», но команды попали друг на друга уже на стадии 1/8 финала турнира.

Первая игра завершилась победой «Баварии» над «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответный матч пройдет сегодня, 8 марта. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск.