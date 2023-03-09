Мусиала: «Мы не отдавали мяч сопернику»

Бесславно покидает турнир «ПСЖ» - команда Лионеля Месси, точно так же как и «Барселона» в групповом раунде, проиграла «Баварии» оба матча и не сумела забить ни одного мяча. Нападающий мюнхенской команды Джамал Мусиала считает ключом к успеху владение мячом - по его словам, соперник не успел ничего создать именно потому что мало владел мячом.

- Мы показали интенсивный футбол и поддерживали его всю игру. Мы очень хорошо начали второй тайм. Они не могли иметь мяч на последней трети поя. Месси, Мбаппе, все они отменные игроки, но мы контролировали их, - цитирует слова Мусиалы BT Sport.