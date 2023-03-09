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Лига чемпионов

Александр Мостовой: «Просто киплю от беспомощности такого «ПСЖ» эксклюзив

09 Марта 2023 • 01:23 Комментировать
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Баварии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Я просто киплю от беспомощности такого «ПСЖ». Это просто полный провал. Не забили ни одного мяча за две игры, имея такой состав. Игра просто ужасная у них. Клуб тратит миллиарды на игроков. А лучший в этой команде Серхио Рамос, которому скоро 37 лет. Если бы не он, там было бы гораздо больше, чем 2:0. Это просто ужас. Больше всего разочаровал Верратти, игрок такого уровня не должен так ошибаться. Тем более при счёте 0:0. Можно же просто выбить мяч, зачем там возиться около своих ворот. Верратти мне всегда нравился, но делать такие грубейшие ошибки нельзя.

У «ПСЖ» такие звёзды в атаке, а не создали просто ничего. У них там было-то полтора момента. И то там Янн Зоммер в одном моменте привез. Месси был какой-то прибитый. Какой-то он был сам не свой. Вроде на поле, а вроде и нет. Как будто играет, а думает о другом. Было видно это - он много ходил просто и не помогал команде.

«Бавария» сыграла надёжно. Там на замену выходят сильные футболисты. Когда по факту результат матча уже ясен, на замену вышли Мане и Сане. От «Баварии» исходит мощь какая-то. Что я заметил, игроки «ПСЖ» очень плохо ставили корпус. Верратти отлетал, Витиньо тоже. Руис еле-еле ходит. В середине поля был просто ужас - играют «ты - мне, я - тебе». Они все отлетали от Мюллера. Я просто поражен такой ужасной игрой «ПСЖ», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Александр Мостовой
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