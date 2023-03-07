Игроки «ПСЖ» отрабатывали пенальти на тренировке перед матчем с «Баварией»

«Пари Сен-Жермен» готовится к серии одиннадцатиметровых в противостоянии с «Баварией».

Первый матч завершился выездной победой «Баварии» (1:0), и в среду парижанам необходимо выиграть с минимальным счётом в Мюнхене, чтобы довести дело до послематчевых пенальти. Как отмечает Le Parisien, на тренировке во вторник команда Кристофа Галтье усиленно работала над одиннадцатиметровыми. В числе основных пенальтистов фигурировали Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими, Фабиан Руис и Серхио Рамос.

Текстовая трансляция матча «Бавария» – «ПСЖ» будет представлена на сайте Liveresult.ru. Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.