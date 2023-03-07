Мюллер: «В матче с «ПСЖ» у нас должно быть 11 капитанов»

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о предстоящем матче с «ПСЖ».

В среду мюнхенцам предстоит не растерять минимальное преимущество, добытое в первой встрече 1/8 финала в Париже.

«Обе команды надеются проявить свои сильнейшие качества, и я уверен, что мы сможем это сделать, однако, конечно, в таком противостоянии трудно добиться успеха без доли удачи. В нашем составе должно быть 11 капитанов, которые возьмут на себя ответственность и будут готовы биться. Мы должны полностью осознавать, что поставлено на карту», – сказал на пресс-конференции ветеран «Баварии».