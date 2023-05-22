Бэйл поддержал Винисиуса на фоне расистского скандала

Гарет Бэйл, бывшая звезда мадридского «Реала», выступил против расизма в футболе и обществе, а также выразил свою поддержку форварду мадридцев Винисиусу в связи с последним расистским инцидентом, произошедшим в матче против «Валенсии».

В социальных сетях Бэйл подчеркнул важность солидарности и борьбы с расизмом в спорте и за его пределами.

«Расизму не может быть места в футболе и обществе. Нам нужно, чтобы Ла Лига предприняла серьезные и однозначные меры, чтобы предотвратить такие случаи. Вся моя поддержка Винисиусу», – заявил Бэйл.

Напомним, в минувшем поединке «Реала» против «Валенсии» болельщики на «Месталье» выкрикивали расистские оскорбления в адрес вингера, в результате чего матч был остановлен на десять минут.