Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб.

Очередной скандал с участием 22-летнего игрока произошёл в воскресном матче Ла Лиги против «Валенсии» (0:1). Бразилец был недоволен поведением болельщиков «летучих мышей», скандировавших расистские оскорбления в его адрес, и отказывался продолжать игру. Вингера поддержали товарищи по команде и главный тренер Карло Анчелотти.

После завершения поединка лидер атаки «Реала» написал пост в социальных сетях, где открыто обвинил руководство Ла Лиги в нежелании бороться с расизмом. По информации ESPN, терпение Винисиуса почти исчерпано, и окружение игрока предлагает ему всерьёз рассмотреть вариант с уходом из «Реала».