Винисиус заявил, что Ла Лига принадлежит расистам

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом после того, как он стал жертвой расистских оскорблений во время последнего матча против «Валенсии».

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Винисиус отметил, что расизм «является повседневной практикой в Ла Лиге» и признал, что в настоящее время «чемпионат контролируют расисты».

Клуб подал жалобу о преступлении на почве ненависти в испанскую Генеральную прокуратуру, а «Валенсия», в свою очередь, заявила, что пожизненно забанит всех фанатов, участвовавших в инциденте.