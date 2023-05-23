Полиция арестовала 7 человек по подозрению в расизме в отношении Винисиуса

Испанская полиция во вторник, 23 мая, арестовала семерых человек подозрению в расизме в адрес бразильской звезды мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает издание First Post. Эпизод в поединке против «Валенсии» вызвал всемирный резонанс.

После получения показаний от задержанных, они были позднее «отпущены с условием явиться по вызову в офис государственного прокурора или в суд», сообщил представитель полиции.

Ла Лига оказалась втянута в скандал после того, как 22-летний нападающий стал объектом расистских оскорблений во время матча в минувшее воскресенье, в котором Винисиус был удалён с поля.