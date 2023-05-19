«Реал» хочет оставить Асенсио, Себальоса и Начо, но игроки ещё не дали ответ по новому контракту

Мадридский «Реал» намерен оставить в составе трёх испанцев. Речь идёт о полузащитниках Марко Асенсио и Дани Себальоса, а также о защитнике Начо Фернандесе. По информации от Diario AS, «королевский клуб» готов продлить истекающие контракты с перечисленными футболистами.

Тем не менее, источник добавляет, что Асенсио, Себальос и Начо пока не дали свой ответ по поводу нового контракта. Футболистов не устраивает маленькое количество игровой практики, что заставляет их задумываться о переходе в другую команду на правах свободного агента.

Отметим, что «Реал» пока не планирует покупать замену Асенсио, Себальосу и Фернандесу, если они решат покинуть команду.