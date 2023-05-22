Роналдо поддержал Винисиуса

Бывший футболист сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо высказался в поддержку Винисиуса Жуниора.

22-летний вингер «сливочных» вновь стал жертвой оскорблений на расовой почве со стороны болельщиков. Инцидент произошёл в выездном матче Ла Лиги против «Валенсии», в котором «Реал» потерпел минимальное поражение.

«Очередной случай с расизмом в Ла Лиге. Ничего не изменится, пока виновников не будут наказывать. Недопустимо, чтобы все ответственные стороны продолжали бездействовать. Хватит. Вини, можешь рассчитывать на меня в этой борьбе. В нашей борьбе», – приводит Madrid Xtra слова легендарного экс-нападающего.