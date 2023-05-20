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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реал» уже сообщил мне, что я отработаю свой контракт до конца»

20 Мая 2023 • 13:49 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
1 3.20 X 3.60 2 2.15
21.05 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что отработает свой контракт до конца. Об этом ему уже успело сообщить руководство «королевского клуба».

«Мой будущее? Руководство уже сообщило мне, что я отработаю свой контракт до конца. Я поговорил с президентом Флорентино Пересом, он выразил мне свою поддержку. Я уже говорил о своём намерении остаться на следующий сезон», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в этом сезоне «Реал» выиграл только Кубок Испании. Из Лиги чемпионов «королевский клуб» на этой неделе вылетел в полуфинале от «Манчестер Сити», проиграв в ответном поединке в Англии со счётом 0:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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