Анчелотти: «Реал» уже сообщил мне, что я отработаю свой контракт до конца»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что отработает свой контракт до конца. Об этом ему уже успело сообщить руководство «королевского клуба».

«Мой будущее? Руководство уже сообщило мне, что я отработаю свой контракт до конца. Я поговорил с президентом Флорентино Пересом, он выразил мне свою поддержку. Я уже говорил о своём намерении остаться на следующий сезон», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в этом сезоне «Реал» выиграл только Кубок Испании. Из Лиги чемпионов «королевский клуб» на этой неделе вылетел в полуфинале от «Манчестер Сити», проиграв в ответном поединке в Англии со счётом 0:4.