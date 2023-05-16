Асенсио всегда хотел остаться в «Реале»

Приоритетом полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио всегда было остаться в составе «королевского клуба». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник заявляет, что Асенсио до сих пор надеется продлить свой истекающий контракт и продолжать выступать за мадридский «Реал». К футболисту проявляют интерес команды из Английской премьер-лиги и итальянской Серии А, но приоритет Марко – продление контракта со «сливочными».

Романо добавляет, что переговоры между Асенсио и «Реалом» в последнее время прогрессируют. Пока ещё ничего не решено, но у футболиста хорошие шансы остаться на «Сантьяго Бернабеу».