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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио всегда хотел остаться в «Реале»

16 Мая 2023 • 10:24 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
21.05 19:30

Приоритетом полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио всегда было остаться в составе «королевского клуба». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник заявляет, что Асенсио до сих пор надеется продлить свой истекающий контракт и продолжать выступать за мадридский «Реал». К футболисту проявляют интерес команды из Английской премьер-лиги и итальянской Серии А, но приоритет Марко – продление контракта со «сливочными».

Романо добавляет, что переговоры между Асенсио и «Реалом» в последнее время прогрессируют. Пока ещё ничего не решено, но у футболиста хорошие шансы остаться на «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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