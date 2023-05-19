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Чемпионат Испании. Ла Лига

Руководство «Реала» винит в поражении «Манчестер Сити» игроков, а не тренера

19 Мая 2023 • 14:59 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
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21.05 19:30

Руководство мадридского «Реала» в первую очередь винит игроков в поражении 0:4 от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. По информации от ESPN, «королевский клуб» не видит особой вины главного тренера Карло Анчелотти в разгроме от команды Хосепа Гвардиолы.

Источник утверждает, что работа итальянского специалиста в данный момент находится в полной безопасности. Анчелотти как минимум останется до конца следующего сезона, пока у него не закончится контракт.

Карло также имеет вариант с работой в сборной Бразилии, но итальянец вряд ли согласится возглавить «пентакампеоне» в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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