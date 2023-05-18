Браим Диас стал ближе к продлению контракта с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас, на правах аренды выступающий за «Милан», вряд ли останется в Италии.

Испанец защищает цвета «россонери» с начала прошлого сезона, а по завершении нынешней кампании арендный договор подойдёт к концу. Будущее 23-летнего игрока остаётся неопределённым, поскольку «Милан» и «Реал» пока не договорились о полноценном трансфере, а «королевский клуб», как неоднократно сообщалось, хотел бы вернуть хавбека.

Согласно сведениям итальянских СМИ, шансов на переход Диаса в «Милан» становится всё меньше: переговоры футболиста с «Реалом» прогрессируют, и уже в скором времени футболист может заключить с мадридцами новую сделку.