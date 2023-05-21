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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти – об инциденте с Винисиусом: «Он не хотел продолжать игру, и я сказал, что он прав»

21 Мая 2023 • 23:42 Комментировать
Валенсия
1:0
Реал Мадрид
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в поддержку Винисиуса Жуниора.

22-летний футболист бурно отреагировал на оскорбления в свой адрес, раздававшиеся с трибун, обвиняя болельщиков «Валенсии» в расизме. По словам Анчелотти, бразилец не хотел продолжать игру, и у него были все основания для этого: «Он не хотел играть, и я сказал ему, что он прав. Я попросил судью остановить матч. У Ла Лиги большие проблемы. Винисиуса оскорблял весь стадион, а не один человек, и игру следовало немедленно остановить», – заявил на пресс-конференции Анчелотти, цитируемый испанскими СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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