Анчелотти – об инциденте с Винисиусом: «Он не хотел продолжать игру, и я сказал, что он прав»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в поддержку Винисиуса Жуниора.

22-летний футболист бурно отреагировал на оскорбления в свой адрес, раздававшиеся с трибун, обвиняя болельщиков «Валенсии» в расизме. По словам Анчелотти, бразилец не хотел продолжать игру, и у него были все основания для этого: «Он не хотел играть, и я сказал ему, что он прав. Я попросил судью остановить матч. У Ла Лиги большие проблемы. Винисиуса оскорблял весь стадион, а не один человек, и игру следовало немедленно остановить», – заявил на пресс-конференции Анчелотти, цитируемый испанскими СМИ.