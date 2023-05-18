Модрич: «В этом сезоне мы были очень хороши в Ла Лиге, пока не начался чемпионат мира»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич оценил выступления «королевского клуба» в нынешнем сезоне во всех турнирах. Команда Карло Анчелотти смогла выиграть два трофея – Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.

«В этом сезоне мы были очень хороши в Ла Лиге, пока не начался чемпионат мира. Затем случились поражения, которых мы хотели бы избежать. Так или иначе, мы хорошо справились в Кубке Испании и в Лиге чемпионов. По крайней мере, до сегодняшнего дня», – сказал Модрич в интервью после поражения от «Манчестер Сити».

По слухам, после матча с «Манчестер Сити» Модрич признал в раздевалке, что провёл катастрофически плохой поединок.