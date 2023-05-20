Анчелотти: «Критика в адрес Бензема? Карим не единственный, кто плохо сыграл с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти встал на защиту своему нападающему Кариму Бензема, который подвергся критике за плохое выступление в матче против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, «королевский клуб» проиграл ответный поединок на «Этихаде» с разгромным счётом 0:4.

«Критика в адрес Бензема? Это всё чушь. Карим не единственный, кто плохо сыграл с «Манчестер Сити». Купим ли мы нового нападающего? Сейчас не время об этом говорить. Мы обсудим данный вопрос с руководством, но сейчас неподходящее время и место для таких разговоров», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.