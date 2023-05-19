Модрич согласовал новый контракт с «Реалом» в апреле, но ещё ничего не подписывал

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ещё не поставил свою подпись под новым контрактом. Как сообщает журналист Хосеп Педрероль, хорватский хавбек согласовал условия нового соглашения в апреле, но пока ничего не подписывал.

Источник намекает на то, что Модрич всё ещё может покинуть «Реал» в конце сезона на правах свободного агента. Напомним, руководство осталось недовольно игрой хорвата в ответном матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. «Реал» разгромно проиграл тот поединок со счётом 0:4.

Ранее у Модрича были варианты с продолжением карьеры в Саудовской Аравии, но сам футболист дал понять заинтересованным клубам, что хочет остаться в мадридском «Реала».