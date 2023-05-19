Делегация сборной Бразилии на следующей неделе сделает финальное предложение Анчелотти

У главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти на следующей неделе будет последняя возможность возглавить сборную Бразилии. Делегация «пентакампеоне» на днях прибудет в Мадрид, чтобы озвучит своё финальное предложение итальянскому специалисту.

Напомним, работа Анчелотти находится под угрозой после вылета из Лиги чемпионов. «Реал» в этом сезоне выиграл один лишь Кубок Испании, что не устраивает руководство. У Карло есть контракт до конца следующего сезона. Ранее Анчелотти говорил, что хочет отработать своё соглашение с «Реалом» до конца, после чего попробовать себя в международном футболе.