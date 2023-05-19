Йошко Гвардиол прокомментировал слухи о переходе в «Реал»

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол прокомментировал слухи о своём переходе в мадридский «Реал». Напомним, помимо «королевского клуба» хорвата ранее также связывали с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», за который футболист более с детства.

«Слухи о переходе в «Реал»? Не стоит даже тратить слова, описывая, насколько это великий клуб. Вокруг всегда будут ходить разговоры, но у меня есть контракт с «РБ Лейпцигом» до 2027 года. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – цитирует Гвардиола журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «РБ Лейпциг» оценивает Йошко в районе 100 миллионов евро.