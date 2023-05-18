«Реал» не исключает трансфер нового нападающего на подмену Бензема

Мадридский «Реал» не планирует летом покупать элитного нападающего. Тем не менее, если верить Relevo, «королевский клуб» не исключает, что в команду прибудет форвард на подмену Кариму Бензема. Напомним, в конце сезона «Сантьяго Бернабеу» покинет запасной нападающий Мариано Диас на правах свободного агента.

Отмечается, что в качестве альтернативы Диасу «Реал» повысит в основу Альваро Родригеса. Молодой нападающий уже успел отметиться в этом розыгрыше Ла Лиге голом и результативным пасом. Причём свой дебютный гол форвард забил в дерби против мадридского «Атлетико», и тем самым помог команде заработать одно очко.