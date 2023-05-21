Винисиус превзошёл «достижение» Робиньо

Винисиус Жуниор увидел перед собой красную карточку в матче против «Валенсии».

Бразилец был удалён с поля на 97-й минуте за удар соперника по лицу. Встреча завершилась поражением «Реала» с минимальным счётом. Согласно сведениям Opta, Винисиус стал самым молодым нападающим «Реала» (22 года и 313 дней) с начала 21 века, получившим красную карточку в поединке Ла Лиги. Прежним рекордсменом был другой бразилец – Робиньо, удалённый в 2007 году в матче против «Севильи» в возрасте 23 лет и 101 дня.

Винисиус Жуниор записал себе в актив десять забитых мячей, девять ассистов и десять жёлтых карточек в текущем розыгрыше Ла Лиги.