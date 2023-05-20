Анчелотти высказался о будущем нескольких игроков «Реала»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем нескольких футболистов своей команды.

«Ферлан Менди? Конечно, я хочу, чтобы он остался в «Реале» на следующий сезон», - сказал Анчелотти журналистам.

«Контракты Начо, Себальоса и Асенсио истекают? Все они ведут обсуждения с клубом. Всё в руках футболистов», - добавил итальянский специалист.

Анчелотти сообщил, что продолжит работать в «Реале» в следующем сезоне. Его контракт с мадридским грандом рассчитан до средины 2024 года.

Ближайший матч «Реал» проведёт 21 мая – против «Валенсии» на выезде.