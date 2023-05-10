«Ливерпуль» хочет арендовать Тчуамени у «Реала»

«Ливерпуль» был бы рад арендовать у мадридского «Реала» полузащитника Орельена Тчуамени. По информации от журналиста Грэма Бэйли, Юрген Клопп хочет видеть француза в своей команде.

Тчуамени очень бодро начал свою карьеру в «Реале», но после чемпионата мира немного сбавил обороты и потерял стабильное место в основном составе. Орельен прошлым летом перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из «Монако» за 80 миллионов евро.

Напомним, «Ливерпуль» был готов приобрести Тчуамени прошлым летом, но французский хавбек выбрал вариант с переходом в «Реал». На счету Орельена 4 ассиста в 28 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.