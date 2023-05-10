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«Ливерпуль» хочет арендовать Тчуамени у «Реала»

10 Мая 2023 • 12:58 Комментировать (1)
Лестер
...
Ливерпуль
13.05 17:00

«Ливерпуль» был бы рад арендовать у мадридского «Реала» полузащитника Орельена Тчуамени. По информации от журналиста Грэма Бэйли, Юрген Клопп хочет видеть француза в своей команде.

Тчуамени очень бодро начал свою карьеру в «Реале», но после чемпионата мира немного сбавил обороты и потерял стабильное место в основном составе. Орельен прошлым летом перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из «Монако» за 80 миллионов евро.

Напомним, «Ливерпуль» был готов приобрести Тчуамени прошлым летом, но французский хавбек выбрал вариант с переходом в «Реал». На счету Орельена 4 ассиста в 28 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Орельен Тчуамени
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Мая 2023 в 13:36
хренушки...пусть он и не в старте сейчас, но он опорник в чистом виде, кто у нас еще такой есть? никого
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