Модричу больше не гарантировано место в стартовом составе «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может лишиться постоянного места в основе.

37-летний хорват согласовал с клубом новый контракт, рассчитанный до конца следующего сезона, однако с начала новой кампании роль ветерана может измениться: согласно сведениям Bild, руководство «Реала» уже обсудило с Модричем предстоящий приход Джуда Беллингема, дав игроку понять, что после подписания восходящей суперзвезды ему не будет гарантировано место в стартовом составе.

В текущем сезоне Лука Модрич отыграл за «сливочных» 48 матчей, по шесть раз отметившись забитым мячом и ассистом.