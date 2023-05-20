Анчелотти: «Думаю, мы провели хороший сезон»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил результаты нынешнего сезона. Команда итальянца смогла взять лишь Кубок Испании, потерпев неудачу в чемпионате и Лиге чемпионов, откуда недавно вылетела в полуфинале от «Манчестер Сити».

«Думаю, мы провели хороший сезон. Это моё мнение. Конечно, он мог быть куда лучше. В первую очередь мы недовольны своими выступлениями в чемпионате Испании», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Сегодня Анчелотти также подтвердил, что останется в «Реале» до конца срока своего контракта. Соглашение итальянца с «королевским клубом» истекает в конце следующего сезона.