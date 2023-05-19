Капитан «Валенсии» Хосе Гайя намекнул на возможный уход из клуба.

Гайя признал, что каждое лето лишь множатся слухи о его возможном уходе: «Каждый год я, вероятно, в списке на продажу. Это реальность. Летом всегда появляются слухи, но до сих пор я показывал, что счастлив здесь. Хотя мы никогда не знаем, что произойдет. Сейчас я думаю только о настоящем».

Ранее игрока сборной Испании связывали с переходом в «Барселону», несмотря на более чем 300 матчей за «Валенсию» с момента его дебюта в основном составе в 2012 году.

Гайя подписал новый контракт с клубом до 2027 года перед ЧМ-2022, но, по информации Marca, вылет из Ла Лиги может существенно изменить ситуацию.