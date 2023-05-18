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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» вряд ли поменяет трансферные планы из-за разгрома от «Манчестер Сити»

18 Мая 2023 • 09:31 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
21.05 19:30

Мадридский «Реал», скорее всего, не поменяет свои трансферные планы на ближайшее лето, несмотря на вылет от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, вчера «сливочные» проиграли на выезде 0:4 и лишились возможности выйти в финал.

По сведениям от Onda Cero, поражение от «Манчестер Сити» вряд ли повлияет на планы мадридского «Реала» по подбору кадров. Главной целью клуба до сих пор остаётся полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Также команда хочет приобрести нового нападающего на подмену Кариму Бензема, который должен продлить контракт до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес трансферы футбола - лето 2023
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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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