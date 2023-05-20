Анчелотти: «Смена поколений в «Реале» началась ещё в 2018 году, когда ушёл Роналду»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не думает, что уход Тони Крооса, Карима Бензема и Луки Модрича будет означать смену поколений в клубе. Итальянец объяснил, почему так считает.

«Будущее Крооса, Бензема и Модрича? Смена поколений в «Реале» началась ещё в 2018 году, когда ушёл Криштиану Роналду. Затем клуб расстался с такими футболистами, как Гарет Бэйл, Иско, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос. Мы заменили этих игроков очень талантливой молодёжью», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» пока не выпустил официальное объявление о продлении контрактов с Модричем, Кроосом и Бензема, хотя ряд авторитетных источников уже сообщил об этом, как о свершившемся факте.