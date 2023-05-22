Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» продлит контракт с Винисиусом слухи

22 Мая 2023 • 20:58 Комментировать
Валенсия
1:0
Реал Мадрид
окончен

Винисиус не собирается покидать «Реал». Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Реал» не намерен отпускать Винисиуса. В то же время сам игрок не планирует покидать стан «сливочных».

«Королевский клуб» собирается объявить о новом соглашении с бразильским вингером. Контракт будет рассчитан до июня 2027 года, и скоро о нем будет официально объявлено.

Недавний расистский скандал на «Месталье» в матче против «Валенсии» лишь укрепил отношения Винисиуса с «Реалом». Клуб публично выступил в защиту игрока, а также обратился в Генеральную прокуратуру.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.05.23 в 20:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Альмерия Альмерия
1.37 5.20 8.80
Видео
23.05.23 в 20:30
Сельта Сельта
Жирона Жирона
2.07 3.55 3.65
Видео
23.05.23 в 23:00
Вальядолид Вальядолид
Барселона Барселона
6.00 4.60 1.53
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
21:21 · Испания. Ла Лига
Азар получил предложения о трансфере слухи
21:12 · Испания. Ла Лига
Бэйл поддержал Винисиуса на фоне расистского скандала
20:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит контракт с Винисиусом слухи
19:32 · Англия. Премьер-лига
«Атлетик» может подписать игрока «Манчестер Сити»
18:54 · Англия. Премьер-лига
Каземиро отреагировал на инцидент с Винисиусом
18:24 · Испания. Ла Лига
Со странички покойного Пеле поддержали Винисиуса
18:18 · Испания. Ла Лига
Винисиус может покинуть «Реал» из-за расизма 3 слухи
17:16 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» работает над обменом Фати на Невеша с доплатой, но есть проблема
16:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Алемани не перешёл из «Барселоны» в «Астон Виллу»
15:57 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» нашла расиста, оскорблявшего Винисиуса
15:52 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» провёл встречу с Винисиусом
15:47 · Англия. Премьер-лига
Антони поддержал Винисиуса 2
15:00 · Германия. Бундеслига
Хави: «Киммих? Это потрясающий игрок, но не могу сказать ничего больше» 2
14:48 · Испания. Ла Лига
Хави: «Трансфер правого защитника не является приоритетом на ближайшее лето»
14:43 · Испания. Ла Лига
Хави: «Возвращение Месси зависит от множества факторов»
Все новости
Рекомендуем