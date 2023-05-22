Винисиус не собирается покидать «Реал». Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Реал» не намерен отпускать Винисиуса. В то же время сам игрок не планирует покидать стан «сливочных».

«Королевский клуб» собирается объявить о новом соглашении с бразильским вингером. Контракт будет рассчитан до июня 2027 года, и скоро о нем будет официально объявлено.

Недавний расистский скандал на «Месталье» в матче против «Валенсии» лишь укрепил отношения Винисиуса с «Реалом». Клуб публично выступил в защиту игрока, а также обратился в Генеральную прокуратуру.