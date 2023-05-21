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Чемпионат Испании. Ла Лига

Удаление Винисиуса, поражение и третье место: «Реал» уступил «Валенсии», пропустив вперёд «Атлетико»

21 Мая 2023 • 21:35 Комментировать (5)
Валенсия
1:0
Реал Мадрид
окончен

«Валенсия» и «Реал» схлестнулись в рамках чемпионата Испании. Матч 35-го тура Ла Лиги состоялся 21 мая на стадионе «Месталья».

Протокол игры  
Валенсия1:0Реал Мадрид
(1:0) Ногуэроль Диего Лопес33'  
Мамардашвили Георгий  90'Корреа Тьерри 68' (Лато Тони ( 68') Кёмерт Эрай  70'Озкаджар ДженкГайя Хосе 90' (Дуро Уго ( 90') Герра ХавьерНико ГонсалесНогуэроль Диего Лопес 58' (Фулкье Димитри ( 58') Алмейда Андре IVКлюйверт Джастин  57' 90' (Муса Юнус ( 90') Кавани Эдинсон 58' (Лино Сэмуел ( 58')
Запасные: Мари АльбертоВаскес ХесусКастильехо СамуэльFran PerezМоскера КристианХауме ДоменекГильямон Уго
Куртуа ТибоВаскес ЛукасМилитао ЭдерРюдигер АнтониоМенди Ферлан 86' (Вальверде Федерико ( 86') Себальос Дани 65' (Кроос Тони ( 65') Тчуамени Орельен 86' (Карвахаль Даниэль ( 86') Камавинга Эдуардо 46' (Родриго ( 46'  86') Асенсио Марко 65' (Модрич Лука ( 65'  86') Бензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Начо ФернандесОдриосола АльвароЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо ХесусАлаба Давид
21 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

Вылет в полуфинале Лиги чемпионов по сути завершил сезон для «Реала». В качестве мотивации «короли» могут найти для себя лишь борьбу за второе место с мадридским же «Атлетико». Правда, этот стимул не очень вдохновляет Карло Анчелотти или итальянец не видит «Валенсию» слишком серьёзным соперником, ведь на «Месталью» итальянец привёз смешанный состав. В основе нашли себя Лукас Васкес, Менди, Тчуамени, Себальос и Марко Асенсио.

Начали команды с долгой разведки, даже очень долгой. Позиционные атаки ничего не приносили, первый толковый момент случился после дальнего удара. Андре Алмейда метров с 26 пальнул очень плотно, а Тибо Куртуа только за два приёма смог мяч зафиксировать. Ответил у «Реала» Карим Бензема. Пас Себальоса застал француза метрах в 20 от ворот, а тот пробил под штангу. Мамарадишвили забрал намертво.

Команды решили вернуться к неспешным затяжным атакам и это принесло свои плоды. Клюйверт долго думал, что делать на фланге, оказался в тисках и наконец пробил/прострелил в направлении дальнего угла. Рикошет ещё чуть подправил траекторию, Куртуа мяч пропустил, Менди эпизод проспал, а Диего Лопес вынырнул на дальней штанге и завершил эпизод точным ударом – 1:0.

Перед самым перерывом Герра обязан был добивать «Реал». Он сам сначала пробил с линии штрафной площади – Куртуа парировал, а затем ещё и набежал на добивание, пробив ещё опаснее, но Тибо и тут переиграл Хави. В перерыве Папа Карло удивил сверхатакующей заменой, вместо Камавинги выпустив Родриго. Именно молодой бразилец и мог сравнять счёт после корнера, когда Кавани махнул ногой мимо мяча. Добавлял Родриго метров с 10 в «шестёрку», но «Валенсию» спас Мамарадишвили.

На 70-й минуте прервали матч для выяснения отношений Винисиуса и фанатов «Валенсии», которые кидали в бразильца разные предметы и провоцировали того. Пауза затянулась минут на шесть. Из-за этого арбитр добавил 10 минут (а отыграли в итоге все 17), и именно в них уместилась главная активность «Реала». Просто супермомент имел Вальверде, расстреливавший Мамарадишвили метров с 10. Под перекладину пальнул уругваец, но грузинский голкипер умудрился парировать этот удар.

Со штрафного удара классно пробил Тони Кросс, закрутив мяч под штангу, но и тут Гиорги вышел победителем. А закончилось всё удалением Винисиуса за неспортивное поведение. Удержал Мамарадишвили победу для «Валенсии», подняв свою команду сразу на 13-е место, а «Реал» остался на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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SpsGod
21 Мая 2023 в 21:42
Подключился к 80й минуте. Концовка просто огонь) Казалось будто Эль-Класико посмотрел)
Мне кажется или Вальверде пробил не глядя почти в центр, во вратаря. Что против МСити отдал пас не глядя, что тут. Надо работать и работать ему.
Только благодаря комментатору узнал турнирное положение Валенсии и был в шоке, что та самая Валенсия борется за выживание в Примере.
Артур Измаилов
21 Мая 2023 в 21:40
Надо было и вратаря Вали удалить. Он всю драку затеял.
Sergey999
21 Мая 2023 в 21:39
Просто доиграть сезон, потерпеть 4 поражения из 4-х молодцы конечно. Как обычно Реал включился минут за 20. Судейство омерзительное (про удаление не говорю, там все по делу). А так пол команды на выход необходимо.
Артур Измаилов
21 Мая 2023 в 21:43
Пол команды на выход, и кого вместо них? переЦ вроде никого стоющего покупать не хочет, новости лиш про шлак всякий аля влахович/млахович. У него (как и у зидана) "бензема головного мозга" . Сегодня, толи вчера новость была, что доверяют Бенза и на следующий сезон. Билингема покупают. Накой Реалу Билингем? Сперва напа надо взять вместо Бенза
Sergey999
21 Мая 2023 в 21:59
Я же о чем и говорю. Новых не будет. Со старым багажом обречена команда
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