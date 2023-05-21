Удаление Винисиуса, поражение и третье место: «Реал» уступил «Валенсии», пропустив вперёд «Атлетико»

«Валенсия» и «Реал» схлестнулись в рамках чемпионата Испании. Матч 35-го тура Ла Лиги состоялся 21 мая на стадионе «Месталья».

Вылет в полуфинале Лиги чемпионов по сути завершил сезон для «Реала». В качестве мотивации «короли» могут найти для себя лишь борьбу за второе место с мадридским же «Атлетико». Правда, этот стимул не очень вдохновляет Карло Анчелотти или итальянец не видит «Валенсию» слишком серьёзным соперником, ведь на «Месталью» итальянец привёз смешанный состав. В основе нашли себя Лукас Васкес, Менди, Тчуамени, Себальос и Марко Асенсио.

Начали команды с долгой разведки, даже очень долгой. Позиционные атаки ничего не приносили, первый толковый момент случился после дальнего удара. Андре Алмейда метров с 26 пальнул очень плотно, а Тибо Куртуа только за два приёма смог мяч зафиксировать. Ответил у «Реала» Карим Бензема. Пас Себальоса застал француза метрах в 20 от ворот, а тот пробил под штангу. Мамарадишвили забрал намертво.

Команды решили вернуться к неспешным затяжным атакам и это принесло свои плоды. Клюйверт долго думал, что делать на фланге, оказался в тисках и наконец пробил/прострелил в направлении дальнего угла. Рикошет ещё чуть подправил траекторию, Куртуа мяч пропустил, Менди эпизод проспал, а Диего Лопес вынырнул на дальней штанге и завершил эпизод точным ударом – 1:0.

Перед самым перерывом Герра обязан был добивать «Реал». Он сам сначала пробил с линии штрафной площади – Куртуа парировал, а затем ещё и набежал на добивание, пробив ещё опаснее, но Тибо и тут переиграл Хави. В перерыве Папа Карло удивил сверхатакующей заменой, вместо Камавинги выпустив Родриго. Именно молодой бразилец и мог сравнять счёт после корнера, когда Кавани махнул ногой мимо мяча. Добавлял Родриго метров с 10 в «шестёрку», но «Валенсию» спас Мамарадишвили.

На 70-й минуте прервали матч для выяснения отношений Винисиуса и фанатов «Валенсии», которые кидали в бразильца разные предметы и провоцировали того. Пауза затянулась минут на шесть. Из-за этого арбитр добавил 10 минут (а отыграли в итоге все 17), и именно в них уместилась главная активность «Реала». Просто супермомент имел Вальверде, расстреливавший Мамарадишвили метров с 10. Под перекладину пальнул уругваец, но грузинский голкипер умудрился парировать этот удар.

Со штрафного удара классно пробил Тони Кросс, закрутив мяч под штангу, но и тут Гиорги вышел победителем. А закончилось всё удалением Винисиуса за неспортивное поведение. Удержал Мамарадишвили победу для «Валенсии», подняв свою команду сразу на 13-е место, а «Реал» остался на третьей строчке.