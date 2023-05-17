Гендиректор «Реала» на этой неделе прилетит в Дортмунд на переговоры по Беллингему

Мадридский «Реал» продолжает активную работу над трансфером полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Bild, на этой неделе генеральный директор «королевского клуба» Хосе Анхель Санчес прибудет в Дортмунд на переговоры по трансферу 19-летнего англичанина.

Напомним, сам футболист уже ясно дал понять, что в следующем сезоне хочет выступать именно за «Реал», согласовав с клубом условия личного контракта. Командам теперь осталось договориться о сумме компенсации. «Боруссия» требует за футболиста от 100 до 120 миллионов евро, но «Реал» надеется снизить эту сумму.