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Гендиректор «Реала» на этой неделе прилетит в Дортмунд на переговоры по Беллингему

17 Мая 2023 • 09:24 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
21.05 18:30

Мадридский «Реал» продолжает активную работу над трансфером полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Bild, на этой неделе генеральный директор «королевского клуба» Хосе Анхель Санчес прибудет в Дортмунд на переговоры по трансферу 19-летнего англичанина.

Напомним, сам футболист уже ясно дал понять, что в следующем сезоне хочет выступать именно за «Реал», согласовав с клубом условия личного контракта. Командам теперь осталось договориться о сумме компенсации. «Боруссия» требует за футболиста от 100 до 120 миллионов евро, но «Реал» надеется снизить эту сумму.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем Хосе Анхель Санчес
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АУГСБУРГ БОРУССИЯ Д
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