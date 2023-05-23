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Nike запустит кампанию против расизма слухи

23 Мая 2023 • 21:44 Комментировать
Валенсия
1:0
Реал Мадрид
окончен

Спортивный бренд Nike планирует запустить кампанию против расизма при участии бразильского нападающего Винисиуса Жуниора в качестве главного лица этой кампании. Это решение было принято после серии инцидентов расистского характера, в которых Винисиус стал жертвой, сообщает Marca.

Один из таких случаев произошел в недавнем матче между мадридским «Реалом» и «Валенсией», во время которого Винисиусу были адресованы расистские оскорбления со стороны болельщиков на «Месталье». Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и множественные обсуждения проблемы расизма в футболе.

Сообщалось, что испанская полиция уже задержала семерых нарушителей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Nike Винисиус Жуниор
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