«Реал» не будет увольнять Анчелотти в ближайшие часы

Мадридский «Реал» не планирует увольнять своего тренера Карло Анчелотти в ближайшее время. По информации от Relevo, руководство возьмёт время на раздумья по поводу будущего итальянского специалиста.

У Анчелотти есть контракт до конца следующего сезона, но «Реал» сомневается, что Карло является подходящим человеком для работы в клубе. В этом сезоне «сливочные» выиграли лишь Кубок Испании. В чемпионате «Реал» проиграл «Барселоне», отстав от команды Хави Эрнандеса на достаточно большое количество очков. Вчера «королевский клуб» вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, проиграв 0:4 в ответном матче «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что в «Реал» скоро может вернуться Зинедин Зидан.