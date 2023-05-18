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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не будет увольнять Анчелотти в ближайшие часы

18 Мая 2023 • 09:37 Комментировать (1)
Валенсия
...
Реал Мадрид
21.05 19:30

Мадридский «Реал» не планирует увольнять своего тренера Карло Анчелотти в ближайшее время. По информации от Relevo, руководство возьмёт время на раздумья по поводу будущего итальянского специалиста.

У Анчелотти есть контракт до конца следующего сезона, но «Реал» сомневается, что Карло является подходящим человеком для работы в клубе. В этом сезоне «сливочные» выиграли лишь Кубок Испании. В чемпионате «Реал» проиграл «Барселоне», отстав от команды Хави Эрнандеса на достаточно большое количество очков. Вчера «королевский клуб» вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, проиграв 0:4 в ответном матче «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что в «Реал» скоро может вернуться Зинедин Зидан.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Мая 2023 в 09:45
ай перец тупой стратиг.. у него не то што плана Б нет.. у нево вашпе мазгов нема.. А-ха-ха-ха! )))
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