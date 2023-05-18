«Реал» планирует максимум три трансфера на ближайшее лето

Мадридский «Реал» планирует усилиться максимум тремя новыми футболистами в летнее трансферное окно. По информации от Radio Estadio, руководство «королевского клуба» планирует сохранить нынешний костяк команды, несмотря на разгромное поражение 0:4 в ответном полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

Самым ожидаемым трансфером является полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем, который уже согласовал условия контракта с «Реалом». «Сливочные» также могут пригласить нового нападающего на подмену Кариму Бензема, а также ещё одного вингера или левого защитника.