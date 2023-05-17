Лукаку: «У «Реала» есть два вингера высочайшего уровня»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку оценил потенциал некоторых игроков мадридского «Реала». Также бельгиец поделился ожиданиями от сегодняшнего полуфинала Лиги чемпионов, где «королевский клуб» сыграет с «Манчестер Сити».

«У «Реала» есть два вингера высочайшего уровня в лице Винисиуса Жуниора и Родриго. Со временем они станут футболистами мирового класса. То же самое могу сказать про Федерико Вальверде. Матч с «Манчестер Сити»? Надеюсь, что победит сильнейшая команда», – сказал Лукаку в беседе с CBS Sport.

Напомним, первым финалистом Лиги чемпионов вчера стал как раз миланский «Интер».