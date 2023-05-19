Перес на следующей неделе встретится с Анчелотти

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес на следующей неделе встретится с главным тренером Карло Анчелотти, чтобы узнать о планах итальянца на следующий сезон. Президент проконсультируется с наставником о его желаниях по поводу усиления состава.

Ожидается, что Анчелотти останется в «Реале» до конца следующего сезона, пока у него не закончится срок контракта. Большинство игроков из раздевалки «королевского клуба» рассчитывает на то, что Карло останется в клубе.

Напомним, «Реал» не намерен делать кардинальные перемены ближайшим летом. В обозримом будущем клуб хочет подписать полузащитника и нападающего на подмену Кариму Бензема.