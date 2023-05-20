Алаба отправился к доктору в Белград перед матчем с «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» посетил Белград. По информации от Relevo, австриец отправился в столицу Сербии для того, чтобы показаться местному чудо-доктору.

Сообщается, что вышеуказанный врач, имя которого до сих пор остаётся неизвестным, недавно поставил на ноги полузащитника «Реала» Луку Модрича, который прошёл ускоренный курс реабилитации и сумел принять участие в ключевых матчах сезона.

Напомним, Алаба вышел в основном составе «Реала» на матч против «Манчестер Сити», но его команда всё равно проиграла со счётом 0:4 и покинула турнир.