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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» в ближайшее время ускорит сделку по трансферу Беллингема

18 Мая 2023 • 11:37 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
21.05 18:30

Мадридский «Реал» в ближайшее время будет в ускоренном режиме работать над трансфером полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Карлоса Карпио, «королевский клуб» хочет как можно скорее заключить сделку по трансферу 19-летнего англичанина.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет торопиться с приобретением Беллингема, так как не хочет мешать игроку и дортмундской «Боруссии» в борьбе за чемпионский титул Бундеслиги. Однако, если верить источнику, после крупного поражения в полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити», планы «королевского клуба» поменялись.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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АУГСБУРГ БОРУССИЯ Д
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