«Реал» в ближайшее время ускорит сделку по трансферу Беллингема

Мадридский «Реал» в ближайшее время будет в ускоренном режиме работать над трансфером полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Карлоса Карпио, «королевский клуб» хочет как можно скорее заключить сделку по трансферу 19-летнего англичанина.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет торопиться с приобретением Беллингема, так как не хочет мешать игроку и дортмундской «Боруссии» в борьбе за чемпионский титул Бундеслиги. Однако, если верить источнику, после крупного поражения в полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити», планы «королевского клуба» поменялись.