Без Модрича и Крооса: «Реал» назвал стартовый состав на матч с «Валенсией»

В воскресенье вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Валенсии». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Камавинга, Тчуамени, Себальос, Асенсио, Винисиус Жуниор, Бензема.

Нападающий Родриго начнёт игру на скамейке для запасных. Там же оказались Тони Кроос, Лука Модрич, Давид Алаба и Федерико Вальверде.

Матч «Валенсия» - «Реал» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.