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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус может покинуть «Реал» из-за расизма слухи

22 Мая 2023 • 18:18 Комментировать (3)
Валенсия
1:0
Реал Мадрид
окончен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор регулярно сталкивается с проявлениями расизма. Последний такой случай имел место быть в воскресном матче Ла Лиги против «Валенсии», причём в концовке игры бразилец был удалён с поля.

Как сообщает Globo Esporte, окружение Винисиуса обсуждает возможность ухода футболиста из «Реала». Бразильцу нравится его команда, однако в Испании он не чувствует себя защищённым, поэтому вариант с трансфером не исключается.

Всего за «Реал» 22-летний Винисиус Жуниор провёл 224 матча. В них нападающий записал на свой счёт 59 голов и 64 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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Комментарии (3)
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Vova52
22 Мая 2023 в 19:09
А почему только с ним???? А потому что сам травит на себя со всеми сорится , со всеми дерётся и при том очень антипатичный пацан ( рожа просит кирпича )....Пусть дует в Реале есть талантливые игроки...
NOBODY
22 Мая 2023 в 19:04
Родриго тоже не белый, Милитао...но почему -то от "расизма" страдает один Вини....да я думаю, на каждом матчи одни болелы кричат - типа кривоногий, мазила и тп.....ну может называют обезьяной....да внимания не обращай и все.....я хз как среди шума трибун он "различает" отдельные выкрики да еще именно в свой адрес....свое поведение бы лучше исправил, чуть что к арбитру апеллировать....
NOBODY
22 Мая 2023 в 18:23
если он так вопрос ставит - пусть валит на все четыре, клоун
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