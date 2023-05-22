Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор регулярно сталкивается с проявлениями расизма. Последний такой случай имел место быть в воскресном матче Ла Лиги против «Валенсии», причём в концовке игры бразилец был удалён с поля.

Как сообщает Globo Esporte, окружение Винисиуса обсуждает возможность ухода футболиста из «Реала». Бразильцу нравится его команда, однако в Испании он не чувствует себя защищённым, поэтому вариант с трансфером не исключается.

Всего за «Реал» 22-летний Винисиус Жуниор провёл 224 матча. В них нападающий записал на свой счёт 59 голов и 64 результативных паса на партнёров.